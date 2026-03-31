Carabinieri dei NAS nelle mense degli ospedali Irregolari 4 su 10

Da tv2000.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri dei NAS hanno condotto controlli nelle mense degli ospedali, riscontrando irregolarità in circa il 40% dei casi. Durante le ispezioni sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, modalità di conservazione dei cibi poco accurate e problemi strutturali negli ambienti di preparazione e distribuzione dei pasti.

I Carabinieri dei NAS nelle mense ospedaliere. Carenze igienico sanitarie, approssimativa conservazione dei cibi, criticità strutturali: irregolari 4 su 10. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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