Carabinieri dei NAS nelle mense degli ospedali Irregolari 4 su 10

I Carabinieri dei NAS hanno condotto controlli nelle mense degli ospedali, riscontrando irregolarità in circa il 40% dei casi. Durante le ispezioni sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie, modalità di conservazione dei cibi poco accurate e problemi strutturali negli ambienti di preparazione e distribuzione dei pasti.

I Carabinieri dei NAS nelle mense ospedaliere. Carenze igienico sanitarie, approssimativa conservazione dei cibi, criticità strutturali: irregolari 4 su 10. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Carabinieri dei NAS nelle mense degli ospedali. Irregolari 4 su 10 Articoli correlati Leggi anche: Mense ospedaliere, controlli a tappeto dei Nas: 4 su 10 sono irregolari Controlli dei Nas in 558 mense ospedali: quasi la metà irregolariNel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute (Nas) hanno condotto una campagna straordinaria... Carabinieri dei NAS nelle mense degli ospedali. Irregolari 4 su 10 Aggiornamenti e contenuti dedicati su Carabinieri dei NAS nelle mense degli... Temi più discussi: Sanità, controlli Nas in 558 mense ospedaliere: irregolarità in 4 su 10; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Controlli Nas nelle mense ospedaliere: irregolarità diffuse, criticità anche a Parma; Controlli alle mense ospedaliere dei Carabinieri del Nas. Insetti e cibi scaduti nelle mense ospedaliere: i controlli Nas fanno emergere criticitàLocali infestati da insetti, cibi scaduti, norme igieniche non rispettate. È il quadro emerso dai controlli effettuati dai carabinieri del Nas nelle mense che forniscono i pasti per ospedali e struttu ... tg.la7.it Blitz dei Nas nelle mense ospedaliere: irregolarità in 4 su 10 tra sporcizia e cattiva gestione degli alimentiNel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi ... quicosenza.it I Carabinieri del NAS di Latina hanno sospeso un centro estetico per mancanza del Responsabile Tecnico, figura obbligatoria. Al titolare è stata comminata una multa di 860 euro facebook Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri nelle aree nevralgiche della Capitale. L’ultima attività, che ha coinvolto l’area della stazione Termini, il rione Castro Pretorio e il quartiere San Lorenzo, ha portato a 13 arresti, in particolare per furto e spaccio, x.com