Capo gabinetto senza successore funzioni di raccordo affidate ad un consigliere comunale

In un aggiornamento amministrativo, si segnala che l’ente non ha un capo di gabinetto del sindaco, poiché questa figura non è prevista nell’organigramma ufficiale. Attualmente, le funzioni di raccordo sono state affidate a un consigliere comunale, senza che sia stato nominato un successore per il ruolo di capo gabinetto. Il tempo di lettura di questa notizia è inferiore a un minuto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si specifica che la macrostruttura dell’ Ente non prevede la dicitura di Capo di Gabinetto del Sindaco, di fatto non esistente nell’organigramma. Per espressa scelta, il sindaco Clemente Mastella aveva e ha demandato le funzioni di raccordo e coordinamento politico, tipicamente proprie del Capo di Gabinetto, al dottor avvocato Giovanni Zanone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capo gabinetto senza successore, funzioni di raccordo affidate ad un consigliere comunale Articoli correlati Tragedia ad Apecchio. Sbanda ed esce di strada. Muore consigliere comunaleCordoglio in tutto il paese di Apecchio e non solo per la tragica scomparsa di Eucherio Bricca, 74 anni, consigliere comunale in carica e già vice... "Rottamazione quinquies", il consigliere Reale invita il Comune di Capo d'Orlando ad aderireIl consigliere Comunale ha invitato, con una lettera, il presidente del Consiglio Comunale ed i colleghi consiglieri a valutare la possibilità di... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Capo gabinetto Discussioni sull' argomento Chi è Antonio Mura, possibile nuovo capo di gabinetto del ministro Nordio; Giustizia, Bartolozzi vuole scegliere il suo successore. Lo stop di Chigi; Tutti i nomi per il dopo Delmastro e Bartolozzi al ministero della Giustizia; Il ministro della Giustizia Nordio sceglie Antonello Mura come nuovo capo di Gabinetto. Nuovo capo di gabinetto ad Altopascio, Marchetti (FI): Verso una scelta non suffragata da titoli evidentiL'ex sindaco e consigliere di opposizione sull'ipotesi di nomina di Gaia Stefanini: Il sindaco piazza le sue pedine in vista delle elezioni ... luccaindiretta.it Il dirigente del Comune, capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato in flagranza. Sequestrate mazzette di banconote e e orologi di valore. - facebook.com facebook Arrestato mentre intascava una mazzetta di soldi Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dirigente comunale. A far scattare l'indagine è stato un geometra locale, che sarebbe stato vessato dal dirigente comunale x.com