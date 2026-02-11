Rottamazione quinquies il consigliere Reale invita il Comune di Capo d' Orlando ad aderire
Il consigliere comunale Massimo Reale invita il Comune di Capo d'Orlando a partecipare alla
Il consigliere Comunale ha invitato, con una lettera, il presidente del Consiglio Comunale ed i colleghi consiglieri a valutare la possibilità di adottare un atto deliberativo Capo d’Orlando. Parte dal consigliere comunale Massimo Reale un invito al sindaco, al presidente del Consiglio e ai colleghi consiglieri comunali per fare aderire il Comune di Capo d’Orlando alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione “Rottamazione quinquies” dei tributi locali del Comune. La normativa vigente, infatti, consente che anche i Comuni possano aderire alla rottamazione quinques per quel che riguarda i tributi locali (Imu, Tari, ecc), previa deliberazione del Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Messinatoday.it
