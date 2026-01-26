Tragedia ad Apecchio Sbanda ed esce di strada Muore consigliere comunale

Una tragedia ha colpito Apecchio con la morte di Eucherio Bricca, consigliere comunale e ex vice presidente della Comunità Montana del Catria e Nerone. L’incidente, avvenuto in seguito a una perdita di controllo del veicolo, ha causato la sua scomparsa all’età di 74 anni. La comunità si unisce al cordoglio per questa perdita improvvisa, che ha suscitato dolore e tristezza in tutto il paese.

Cordoglio in tutto il paese di Apecchio e non solo per la tragica scomparsa di Eucherio Bricca, 74 anni, consigliere comunale in carica e già vice presidente della Comunità Montana del Catria e Nerone. Uscito con la sua Mitsubishi Pajero dalla careggiata lungo la Provinciale che collega Apecchio a Sant'Angelo in Vado in località San Martino, a poche centinaia di metri dalla propria abitazione, è stato notato ieri mattina attorno alle 9,20 da un passante che ha un'azienda agricola nella zona. Scattato l'allarme, sul posto si è recata per prima l'ambulanza di 'Apecchio Soccorso' ma purtroppo per Bricca non c'era più nulla da fare.

