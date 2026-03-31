Capello | Bosnia con il bus? L' Italia arrivi col carro attrezzi Rino se vedi paura fai come me al Real

L'ex allenatore ha commentato la prossima partita, affermando che l'Italia dovrebbe arrivare preparata con un supporto adeguato. Ha aggiunto che l'aspetto psicologico sarà determinante e ha suggerito a un collega di affrontare la gara senza paura, paragonando la situazione a esperienze passate sul campo. La sfida è considerata fondamentale, con l’esito che potrebbe influenzare le sorti di entrambe le squadre.

Bosnia-Italia è qualcosa di grande: un test per tutto il calcio italiano. L’aspetto più importante di questa partita sarà quello psicologico. Non portare confusione nella testa dei giocatori ma liberarli sarà determinante e, anzi, io gli direi: giocate come in allenamento. Mi è successo qualcosa di simile quando ero al Real Madrid. Era l’ultima partita di campionato, giocavamo contro il Maiorca. Ci serviva una vittoria per essere campioni di Spagna. Nel primo tempo perdevamo 1-0, i miei giocavano con una paura tale che non sembravano neanche i giocatori internazionali e abituati alle partite importanti che conoscevo e conoscevano tutti. All’intervallo dissi loro: "Giocate come in allenamento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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