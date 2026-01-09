Brivio travolse e uccise col carro attrezzi Giorgia Cagliani e Milena Marangon | l’autista del furgone a processo con l’abbreviato

A Brivio, nel Lecco, l’autista del furgone coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon si prepara a comparire in tribunale con il rito abbreviato. Dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, dovrà affrontare il processo per omicidio stradale, nonostante l’opposizione della Procura. La vicenda resta sotto osservazione, con un procedimento in corso per chiarire le responsabilità.

Brivio (Lecco), 9 gennaio 2026 – Dopo aver ottenuto dal giudice, nonostante l’avviso contrario della Procura, gli arresti domiciliari con la misura restrittiva del braccialetto elettronico, gli è stato concesso il processo con rito abbreviato nel corso del quale dovrà difendersi dall’accusa di omicidio stradale. Festa finita in tragedia . La richiesta avanzata dal legale di Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco imputato per la morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due amiche ventunenni investite la sera del 20 settembre 2025 dal furgone guidato dall'uomo, mentre camminavano lungo la strada per recarsi alla festa di paese a Brivio, rischia d’aggiungere una supplementare “dose” di dolore a quello già immenso in cui sono sprofondate dallo scorso autunno le famiglie delle due ragazze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

