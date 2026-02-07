Spielberg e Scorsese producono il thriller ‘Cape Fear’ su Apple Tv

Spielberg e Scorsese producono una nuova serie tv di ‘Cape Fear’ su Apple TV. La notizia ufficiale arriva da poche ore, confermando il ritorno del classico thriller con Robert De Niro protagonista. La produzione sarà firmata da due grandi nomi del cinema, pronti a rivisitare il film in chiave seriale.

La notizia giunge da poche ore dai canali ufficiali di Apple TV. E’ tutto vero: il grande classico thriller Cape Fear – Il promontorio della paura, con protagonista Robert De Niro, sta per tornare in una serie tv targata Apple Tv. I produttori esecutivi del progetto sarebbero i maestri del thriller e della storia del cinema contemporaneo: Steven Spielberg e Martin Scorsese. Scopriamo come si compone il cast e a quando la distribuzione ufficiale. Un cast eccelso per il nuovo Cape Fear. Al centro della vicenda ci sono Amanda e Steve Bowden, una coppia di avvocati apparentemente serena, la cui vita viene sconvolta dal ritorno di Max Cady, un criminale del loro passato appena uscito di prigione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

