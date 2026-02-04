Cape Fear | svelata la data d' uscita della serie con Javier Bardem e Amy Adams

La serie “Cape Fear” con Javier Bardem e Amy Adams ha finalmente una data di uscita. La produzione, firmata da Martin Scorsese e Steven Spielberg, arriverà su Apple TV tra poche settimane. È il terzo adattamento del romanzo di John D. Anche i fan della storia attendono con ansia questo nuovo capitolo, che promette di portare sullo schermo un mix di suspense e tensione.

Annunciata finalmente la data d'arrivo sulla Apple TV della serie evento prodotta da Martin Scorsese e Steven Spielberg e terzo adattamento del romanzo di John D. MacDonald Apple TV ha annunciato ufficialmente la data d'uscita di Cape Fear, nuovo adattamento seriale del romanzo di John D. MacDonald già trasposto per ben due volte al cinema e ora pronto a invadere il piccolo schermo. La miniserie composta da 10 episodi sarà lanciata in streaming con i primi due episodi il 5 giugno 2026, seguiti da una nuova puntata ogni venerdì fino al 31 luglio 2026. Creata, scritta e prodotta a livello esecutivo da Nick Antosca, Cape Fear può contare su una squadra creativa d'eccezione: tra i produttori esecutivi figurano infatti Martin Scorsese e Steven Spielberg, entrambi premi Oscar.

