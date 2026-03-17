Mi sono auto registrato Garlasco De Rensis provoca da Giletti

Durante una trasmissione televisiva, De Rensis ha affermato di aver effettuato un’autoregistrazione. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussione sul caso Garlasco, uno dei più seguiti e controversi della cronaca italiana. La vicenda, ancora al centro dell’attenzione pubblica, continua a generare attenzione e reazioni.

Il caso Garlasco torna ancora una volta al centro del dibattito pubblico, confermandosi uno dei più discussi e controversi della cronaca italiana. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, ogni nuovo elemento, ogni dichiarazione e ogni indiscrezione riaccendono l’attenzione mediatica su una vicenda che sembra non trovare mai una parola definitiva. Negli ultimi giorni, tra audio, polemiche e tensioni televisive, si è aperto un nuovo fronte che coinvolge direttamente protagonisti storici dell’inchiesta. >> “Giorgia Meloni.”. Fedez, l’annuncio così sulla premier e scoppia il putiferio: ha fatto sapere proprio questo Al centro delle... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Garlasco, tensione De Rensis-Garofano da Giletti: "Non faccia ironia sul carcere di Stasi", "Ci sono sentenze"“Lei l’ironia la fa con il carcere suo, non con il carcere di Stasi“: ha letteralmente perso le staffe Antonio De Rensis, l’avvocato dell’unica...

Garlasco, Antonio De Rensis replica e provoca Gianluigi Nuzzi e Bruzzone: "Mi registro a mia insaputa"“Ho iniziato a registrarmi contro il mio consenso perché mi dicono che la notte, quando dormo, faccio sempre due nomi”, così Antonio De Rensis lancia...

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

Contenuti e approfondimenti su Mi sono auto registrato Garlasco De...

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco, svolta vicina: entro 90 giorni la discovery su Chiara Poggi e il ruolo di Stasi e Sempio.

Garlasco, Antonio De Rensis replica e provoca Gianluigi Nuzzi e Bruzzone: Mi registro a mia insaputaAntonio De Rensis provoca Roberta Bruzzone e Gianluigi Nuzzi da Massimo Giletti: Sono terrorizzato, cosa succede nel nuovo fronte su Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, quali sono i prossimi passi? Ecco come e quando potrebbe finireStasi condannato, Sempio indagato. Attese le ultime consulenze su DNA e computer. A che punto sono le indagini sul caso di Garlasco Gli elementi sul delitto di Garlasco sono tanti, troppi. Si ... panorama.it