Kostic-Milan che caos al Partizan Belgrado | la presa di posizione del vicepresidente del club serbo

Al Partizan Belgrado si è verificato un episodio di tensione legato alla situazione Kostic-Milan. Il vicepresidente del club ha comunicato di non aver preso parte alle decisioni riguardanti la vicenda, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda ha generato una certa attenzione tra i media sportivi, con le parti coinvolte che continuano a mantenere il riserbo.

Pedrag Mijatovic si è dichiarato contrario alla cessione di Andrej Kostic al Milan. Di seguito, il duro comunicato rilasciato dal vicepresidente del Partizan Belgrado "In merito alle informazioni sul trasferimento di Andrej Kostic al Milan, mi sento in dovere di rivolgermi innanzitutto ai tifosi del Partizan. Ma anche al resto del pubblico sportivo, e di precisare chiaramente che prendo completamente le distanze da tale decisione. Affermo responsabilmente di non essere stato in alcun modo consultato in merito al trasferimento di Andrej Kostic. Non ho mai nemmeno visto l'offerta del Milan". "Se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere a tutti i membri del Consiglio di essere assolutamente contrario ad accettare un'offerta così irrisoria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Kostic-Milan, che caos al Partizan Belgrado: la presa di posizione del vicepresidente del club serbo Articoli correlati Leggi anche: Chi è Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Storia, caratteristiche e identikit del colpo rossonero Kostic Juve, addio in estate? Le possibilità di rinnovo del serbo e il piano del club bianconero per il giocatoredi Redazione JuventusNews24Kostic Juve, possibile addio in estate visto che il calciatore non sembra rientrare nei piani dei bianconeri ed è in...