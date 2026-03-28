Il Milan ha concluso l'acquisto di Kostic, attaccante di 19 anni del Partizan Belgrado. Il giocatore si trova già a Milano, dove sta sostenendo le visite mediche. La società rossonera ha pagato 3 milioni di euro per il trasferimento, che riguarda il campionato 2026-2027. La trattativa si era protratta per diversi mesi prima dell'accordo finale.

Un primo colpo per il mercato estivo è già stato messo a segno: il Milan si è assicurato Andrej Kostic, giovanissimo centravanti del Partizan Belgrado. Un talento che potrà valorizzarsi in prospettiva, come da strategia rossonera. Arriva, anzi è già arrivato a Milano, per tre milioni di euro: in città da ieri sera, si sottoporrà alle visite mediche prima di far ritorno in Serbia. Qui, in 27 partite di campionato giocate, ha già messo a segno dieci gol. Per una punta diciannovenne in un torneo ad altissima intensità fisica e grande pressione ambientale, non è poco. Il Milan lo puntava da mesi e ha accelerato l’affare per avere la meglio sul resto della concorrenza italiana ed europea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, ecco il primo colpo per il '26-'27: c'è Kostic dal Partizan. È già a Milano per le visite

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ULTIM'ORA Kostic sarà un nuovo giocatore del Milan. Il centravanti classe 2007 si trova già a Milano e domani si sottoporrà alle consuete visite mediche. Il club rossonero lo ha bloccato per giugno dal Partizan Belgrado. - facebook.com facebook

#Kostic al #Milan operazione da 3 milioni di euro a titolo definitivo per giugno Inizialmente in Milan Futuro, ma con proiezione prima squadra x.com