Sanremo Top torna su Rai 1 | due serate per vedere come vanno le canzoni di Sanremo 2026

Sanremo Top torna su Rai 1 con due serate dedicate all’analisi delle canzoni di Sanremo 2026. Condotto da Carlo Conti, il programma riprende un format ideato da Pippo Baudo nel 1994, offrendo un approfondimento sulle classifiche e le vendite delle canzoni in gara. Dal 24 al 28 febbraio, questa trasmissione fornirà un quadro aggiornato sull’andamento delle canzoni del Festival, collegando i risultati delle serate alle performance commerciali.

Rai 1 sta per rispolverare con Carlo Conti un programma ideato da Pippo Baudo nel 1994: Sanremo Top. L’obiettivo? Fare il punto sulle canzoni del Festival di Sanremo per vedere come stanno andando nelle classifiche e se la chart stilata al Teatro Ariston al termine delle cinque serate, dal 24 al 28 febbraio, rispecchia poi le vendite. Un mese dopo il Festival, Pippo Baudo faceva Sanremo Top, un programma dedicato all’andamento dei brani in gara nelle classifiche, e nel suo ricordo faremo due puntate speciali sabato 7 e 14 marzo annuncia Conti nel giorno in cui alla stampa accreditata vengono fatti ascoltare in anteprima i brani sanremesi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

