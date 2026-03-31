Cannelli il Tribunale boccia il Ministero Illegittimo il blocco delle attività ittiche

Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il blocco delle attività di pesca dei cannelli previsto per settembre 2024, respingendo le motivazioni del Ministero che avevano portato alla misura. La decisione si riferisce a un provvedimento che, secondo le autorità giudiziarie, non aveva fondamenti legali sufficienti per essere applicato a tutte le imprese coinvolte.

Fiumicino, 31 marzo 2026 – Il blocco della pesca dei cannelli (Solen marginatus) per il mese di settembre 2024 non aveva basi legali che lo rendesse effficace per tutte le imprese. Lo ha stabilito il Tribunale di Civitavecchia con una sentenza che mette fine a una lunga disputa tra le imprese storiche del segmento operante a Fiumicino, la Capitaberia di Porto Roma-Fiumicino, il consorzio riconosciuto e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Nonostante lo staff del Masaf, con la Capitaneria di Porto, avesse strenuamente difeso la legittimità del fermo durante due diversi confronti tecnici, i sit-in di... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Il Tribunale di Torino accoglie il ricorso di una insegnante precaria: “Illegittimo l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze”L’algoritmo utilizzato per l’assegnazione delle supplenze da Graduatoria provinciale per le supplenze è un sistema illegittimo. Salvaguardia Cup: la Giunta evita il blocco delle attivitàLa Giunta comunale ha varato un atto di indirizzo per mantenere operativa la macchina amministrativa dopo l’annullamento del regolamento sul canone...