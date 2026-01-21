Il Tribunale di Torino accoglie il ricorso di una insegnante precaria | Illegittimo l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze

Il Tribunale di Torino ha stabilito che l’algoritmo impiegato per l’assegnazione delle supplenze dalle Graduatorie provinciali è illegittimo. Questa decisione mette in discussione il metodo automatizzato adottato, evidenziando la necessità di garantire processi trasparenti e conformi alla normativa. La sentenza rappresenta un importante passo verso una gestione più equa e corretta delle supplenze nel settore scolastico.

L’algoritmo utilizzato per l’assegnazione delle supplenze da Graduatoria provinciale per le supplenze è un sistema illegittimo. Ad affermarlo sono i togati della sezione lavoro del Tribunale di Torino, che hanno accolto il ricorso di una precaria che avrebbe perso la cattedra per aver scelto nella fase di candidatura solo alcune scuole, e non tutte le sedi disponibili nella provincia del capoluogo piemontese. Per il ministero, infatti, il lavoratore aveva diritto ad esprimere 150 preferenze, ossia selezionare tutti i posti; in tal modo, avrebbe sicuramente ricevuto una cattedra al primo turno. Dal momento che al primo passaggio del procedimento informatico non sono risultate disponibili cattedre presso le scuole scelte dall’insegnante, quest’ultima è stata esclusa da ogni possibilità e considerata “rinunciataria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

