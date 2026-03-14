La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per consentire il proseguimento delle attività amministrative, nonostante l’annullamento del regolamento sul canone unico patrimoniale. Questa decisione mira a garantire la continuità delle operazioni senza blocchi o interruzioni. La misura viene adottata per mantenere in funzione i servizi e le attività del Comune in assenza di un regolamento vigente.

La Giunta comunale ha varato un atto di indirizzo per mantenere operativa la macchina amministrativa dopo l’annullamento del regolamento sul canone unico patrimoniale. La decisione evita il blocco delle concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni pubblicitarie, garantendo continuità ai servizi cittadini. L’iniziativa parte dalla proposta degli assessori alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e al Bilancio Brigida Alaimo. L’obiettivo è prevenire una paralisi burocratica che avrebbe colpito imprese e lavoratori locali. Una clausola di salvaguardia permetterà il rilascio immediato dei provvedimenti mentre si lavora al nuovo testo normativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvaguardia Cup: la Giunta evita il blocco delle attività

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