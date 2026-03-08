Camporotondo Etneo | animali protetti senza certificazione e irregolarità nella gestione denunciata 51enne

I Carabinieri hanno ispezionato una pensione per animali a Camporotondo Etneo, riscontrando irregolarità nella gestione e l’assenza di certificazioni di protezione. Durante l’operazione è stata denunciata una donna di 51 anni, responsabile della struttura. Le autorità hanno riscontrato che alcuni animali protetti non erano in regola e sono state avviate le procedure per le eventuali sanzioni.

Controlli dei Carabinieri in una pensione per animali. A Camporotondo Etneo, in provincia di Catania, i Carabinieri della locale stazione, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania e del personale dell' ASP di Catania – Dipartimento di Prevenzione e Igiene Urbana Veterinaria, hanno effettuato una serie di controlli mirati a contrastare reati ambientali e violazioni delle norme igienico-sanitarie. Durante l'ispezione in una struttura adibita a pensione per animali da compagnia, sono emerse diverse irregolarità di tipo gestionale e strutturale. A seguito delle verifiche, l'autorità sanitaria ha imposto alcune prescrizioni obbligatorie alla titolare dell'attività, una 51enne residente nella zona.

