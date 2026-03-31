Le autorità hanno confermato che le due donne trovate morte a Natale sono state vittime di avvelenamento intenzionale e non di intossicazione accidentale. Dopo settimane di indagini, gli investigatori hanno stabilito che si tratta di un omicidio. La notizia rappresenta una svolta nel procedimento giudiziario che coinvolge le due vittime, suscitando ulteriori approfondimenti e analisi sulla natura dell’accaduto.

C’è un improvviso cambio di passo in un caso che aveva già scosso la comunità. Dopo settimane di indagini e ricostruzioni, gli inquirenti hanno disposto una svolta significativa, segnando l’inizio di una nuova fase investigativa. I dettagli restano al momento riservati, ma la decisione della procura indica che il fascicolo aperto assume una nuova gravità, richiamando l’attenzione su dinamiche ancora da chiarire e suscitando interrogativi che fino a oggi erano rimasti senza risposta. Chi erano le vittime: Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi. La Procura di Campobasso ha disposto l’apertura di un nuovo fascicolo per duplice omicidio premeditato in relazione alla morte di una madre e della figlia minorenne, decedute nei giorni successivi a Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Non era intossicazione ma omicidio: madre e figlia morte a Natale sono state avvelenate

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