Le associazioni del campo largo nel centrosinistra avellinese hanno ribadito l’esigenza di stabilire regole chiare nei rapporti tra i vari protagonisti politici. La discussione sulla strutturazione del fronte progressista continua mentre si avvicinano le elezioni comunali del 2026. Il dibattito riguarda la necessità di definire in modo più preciso le alleanze e le modalità di collaborazione tra le diverse forze coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue il confronto nel centrosinistra avellinese in vista delle elezioni amministrative del 2026. Durante una conferenza stampa, Giancarlo Giordano ha tracciato il quadro politico attuale, rilanciando la proposta di costruire un “campo largo” fondato su regole condivise e su un programma aggiornato. “Stiamo cercando di entrare in una situazione che ci porti a mettere un po’ di ordine nelle vicende politiche del centrosinistra, quantomeno, visto il caos del centrodestra”, ha spiegato Giordano, sottolineando la necessità di dare una direzione chiara al dibattito politico locale. Al centro dell’intervento, la proposta di ripartire da un programma già esistente: “Noi abbiamo proposto un programma, che è quello che avevamo già sottoscritto ormai due anni fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campo largo, le associazioni rilanciano: “Serve ordine nei rapporti”

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