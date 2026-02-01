L’Italia conquista un bronzo storico nella staffetta veloce agli Europei di Konya. La squadra azzurra sbaraglia le aspettative e si prende il terzo posto, portando a casa una medaglia che mancava da tempo. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi, e ora l’obiettivo si sposta verso i prossimi Giochi di Los Angeles 2028. La velocità italiana si fa notare e apre una nuova stagione di speranze.

Era questione di tempo, una crescita costante, con il mirino puntato a Los Angeles 2028. L’Italia però esplode prima: arriva una clamorosa medaglia, storica, per la velocità a squadre azzurra agli Europei di Konya in Turchia. Un movimento che praticamente era nullo fino a qualche anno fa ed è poi rinato improvvisamente con Ivan Quaranta a gestire le operazioni e diversi giovani a venire fuori, stagione dopo stagione. La qualificazione olimpica è stata addirittura già sfiorata a Parigi, per Los Angeles i dubbi sono pochi, ma l’obiettivo sarà ben diverso. Stefano Minuta, Matteo Bianchi, Mattia Predomo: a suon di record italiani oggi sono andati a migliorarsi turno dopo turno ed hanno agguantato con il tempo di 42. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - È STORIA! L’Italia conquista uno straordinario bronzo nella velocità a squadre agli Europei!

Gli azzurri iniziano bene a Konya.

