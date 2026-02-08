Karate | due atlete riccionesi verso l’oro ai Campionati Europei giovanili di Limassol

Questa mattina due atlete riccionesi sono partite per Limassol, pronte a conquistare l’oro ai Campionati Europei giovanili. Il loro obiettivo è chiaro: portare a casa una medaglia importante e dimostrare ancora una volta la forza del karate italiano, che ha radici profonde proprio a Riccione.

Il karate italiano si appresta a confermare il suo dominio continentale, e un pezzo di questo potenziale successo ha radici a Riccione. Anna Orsetti e Martina Padoan, due giovani atlete del Libertas Centro Karate Riccione, sono state infatti selezionate per rappresentare l’Italia ai Campionati europei giovanili in corso a Limassol, Cipro. La convocazione delle due karateka sottolinea la vitalità e la crescente importanza del movimento sportivo riccionese a livello nazionale e internazionale, consolidando un percorso di eccellenza che si rinnova per il secondo anno consecutivo. Questo risultato non è solo una celebrazione del talento individuale, ma anche un riconoscimento del lavoro svolto a livello di base, un esempio di come la dedizione e la passione possano portare a risultati significativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dal 6 all’8 febbraio Riccione si accende con il karate italiano.

Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, Limassol ospita la 53esima edizione degli Europei Giovanili di Karate.

