Fumo al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette obiettivo 50mila firme

È partita una campagna di raccolta firme per proporre un aumento di 5 euro sul prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, inclusi quelli di nuova generazione. L’obiettivo è raccogliere 50.000 firme per sostenere questa iniziativa di legge di iniziativa popolare, con l’intento di promuovere politiche più restrittive e di tutela della salute pubblica.

Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) - Al via oggi la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi quelli di nuova generazione (sigarette elettroniche e tabacco riscaldato). Tutti i cittadini maggiorenni possono firmare, andando sulla piattaforma del ministero della Giustizia (https:firmereferendum.giustizia.itreferendumopendettaglio-open5600002) e utilizzando lo Spid, la Cie (Carta di identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi). Sono necessarie 50mila firme per presentare la proposta di legge al Parlamento che successivamente dovrà discutere il disegno di legge.

