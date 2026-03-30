Camion a fuoco sull’A1 | chiuso il tratto di autostrada all’altezza di Sasso Marconi code e disagi

Un autoarticolato è andato a fuoco sull’A1 all’altezza di Sasso Marconi, portando alla chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada. Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. La chiusura ha provocato code e disagi per gli automobilisti che percorrevano la zona. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio.

Bologna, 30 marzo 202 6 – Un autoarticolato avvolto dalle fiamme, l’intervento di sette squadre dei vigili del fuoco e un tratto di autostrada chiuso al traffico. Fortunatamente, però, non risultano feriti dopo l’incendio avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza di Sasso Marconi. Da una prima ricostruzione, venti vigili del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna sono stati impegnati al c hilometro 209 dell'autostrada A1 in direzione Sud per lo spegnimento di un un incendio che ha interessato un autoarticolato che trasportava materiale plastico. Sul posto sono intervenuti 7 automezzi provenienti dai distaccamenti di Casalecchio di Reno, dalla sede Centrale di Bologna, da Monzuno e Castiglione dei Pepoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camion a fuoco sull’A1: chiuso il tratto di autostrada all’altezza di Sasso Marconi, code e disagi Articoli correlati Neve: chiuso tratto della superstrada Firenze - Siena, forti disagi e code anche sull'Autostrada A1Temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia la superstrada Autopalio Firenze-Siena, in entrambi i sensi del marcia, nel tratto tra Impruneta... Incidente in A13 oggi: scontro tra camion e furgone, morto un 39enne. Chiuso il tratto, code e disagiBologna, 21 gennaio 2026 – Tragico incidente intorno alle 13 sull’autostrada A13 tra un camion e un furgone.