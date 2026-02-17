Martedì 17 febbraio, alle 14, un grave incidente ha coinvolto tre camion e un’auto sull’autostrada A13, causando un caos con code che si estendono per diversi chilometri. La collisione si è verificata in un tratto densamente trafficato, creando una scena di grande caos tra i veicoli fermi e i soccorsi già in azione.

Grave incidente in autostrada nel primo pomeriggio di martedì 17 febbraio lungo l’Autostrada A13. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30 al chilometro 29, nei pressi del ponte sul fiume Reno, nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo, al confine tra le province di Ferrara e Bologna. Secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento multiplo che ha coinvolto tre camion e un’automobile. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi lungo l’arteria che collega Bologna a Padova. Ad avere la peggio è stato un uomo, rimasto ferito al torace e alle gambe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Inferno in autostrada, scontro tra tre camion e un'auto: spaventoso, code per chilometri

