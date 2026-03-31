Camici bianchi pazienti a piedi scesi da 25mila a 18mila in 4 mesi

In quattro mesi, il numero di cittadini senza medico di base nel Sud e nell’Est di Milano è diminuito da circa 25.000 a poco più di 18.000. Durante questo periodo, sono state attivate nuove assegnazioni e i medici di famiglia hanno registrato un incremento nelle iscrizioni, contribuendo a ridurre la platea di persone senza assistenza primaria. La situazione si riferisce a dati aggiornati alle ultime settimane.

I cittadini del Sud e dell’Est Milanese senza medico di base? Erano 25mila quattro mesi fa, ora sono scesi a poco più di 18mila. Il numero è comunque corposo, ma l’ Asst Melegnano Martesana rimarca gli sforzi che sta profondendo per cercare di arginare un problema che non riguarda solo il territorio tra il Lambro e la Martesana, ma ha ormai assunto i connotati di un’emergenza generale. Secondo le rilevazioni effettuate dall’Asst di zona, alla fine di novembre 2025 le persone prive del medico erano circa 25mila; nel mese di marzo 2026 (il dato risale alla settimana scorsa) il loro numero risulta di poco superiore a 18mila. Negli ultimi mesi, dunque, quasi 7mila persone sono state destinatarie di una riassegnazione e ora possono contare su un professionista titolare del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Camici bianchi, pazienti “a piedi” scesi da 25mila a 18mila in 4 mesi Articoli correlati Leggi anche: Medicina tecnologica a Benevento, campus inaugurato da 77 futuri camici bianchi Asst Melegnano Martesana, l’allarme: "Mancano camici bianchi e infermieri""Carenze di organico nell’Asst Melegnano Martesana: all’appello mancano 156 infermieri e 60 medici. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Camici bianchi, pazienti a piedi scesi da 25mila a 18mila in 4 mesi; Tolentino, non si trovano medici di base: duemila pazienti rischiano di rimanere senza; Case di Comunità in Veneto, in 6 mesi solo una in più: Appena 3 su 64 quelle che funzionano a pieno regime; La speranza tra le corsie: messa del precetto pasquale dell’arcivescovo in ospedale. Contenzioso medico. Ecco lo spot Siete avvoltoi di Amami a difesa dei camici bianchiDopo l'annuncio ecco il video dell’Associazione dei medici accusati ingiustamente contro chi 'promuove la malasanità’. Per far riflettere, uno spot per qualcosa non contro qualcuno e per restituire ... quotidianosanita.it Sono i classici “portatori di interesse” che in finanza, quelli bravi, definiscono con il termine inglese di stakeholder. L’associazione italiana medici per l’ambiente (Isde) riunisce un migliaio di camici bianchi molto sensibili al tema del cambiamento climatico. Per - facebook.com facebook Camici bianchi di domani: si è appena concluso il Welcome Students 2026 all'Aula Magna Boscolo. Un passo verso il futuro per le matricole di Medicina e Odontoiatria di UniCa. Inizia oggi la vostra carriera nella sanità. #FuturiMedici #UniCa x.com