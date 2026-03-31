Camici bianchi pazienti a piedi scesi da 25mila a 18mila in 4 mesi

Da ilgiorno.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In quattro mesi, il numero di cittadini senza medico di base nel Sud e nell’Est di Milano è diminuito da circa 25.000 a poco più di 18.000. Durante questo periodo, sono state attivate nuove assegnazioni e i medici di famiglia hanno registrato un incremento nelle iscrizioni, contribuendo a ridurre la platea di persone senza assistenza primaria. La situazione si riferisce a dati aggiornati alle ultime settimane.

I cittadini del Sud e dell’Est Milanese senza medico di base? Erano 25mila quattro mesi fa, ora sono scesi a poco più di 18mila. Il numero è comunque corposo, ma l’ Asst Melegnano Martesana rimarca gli sforzi che sta profondendo per cercare di arginare un problema che non riguarda solo il territorio tra il Lambro e la Martesana, ma ha ormai assunto i connotati di un’emergenza generale. Secondo le rilevazioni effettuate dall’Asst di zona, alla fine di novembre 2025 le persone prive del medico erano circa 25mila; nel mese di marzo 2026 (il dato risale alla settimana scorsa) il loro numero risulta di poco superiore a 18mila. Negli ultimi mesi, dunque, quasi 7mila persone sono state destinatarie di una riassegnazione e ora possono contare su un professionista titolare del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

camici bianchi pazienti a piedi scesi da 25mila a 18mila in 4 mesi
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