Medicina tecnologica a Benevento campus inaugurato da 77 futuri camici bianchi

Settantasette studenti, un campus rinnovato nel cuore di Benevento e una collaborazione accademica che punta a ridefinire la formazione medica nel Mezzogiorno. Si è aperto il secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico – MedTec, attivato dall' Università degli Studi del Sannio in stretta sinergia con l' Università degli Studi di Napoli Federico II. Il percorso, replica sannita del corso federiciano, è ospitato nelle aule rinnovate del Polo didattico di via delle Puglie, in un campus moderno a ridosso del centro storico, appena inaugurato e dotato di mensa, biblioteca, aule studio, impianti sportivi e servizi universitari.