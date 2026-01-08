L’Asst Melegnano Martesana segnala una significativa carenza di personale, con 156 infermieri e 60 medici mancanti. La situazione preoccupa la gestione sanitaria locale, soprattutto considerando che nel 2026 non sono previste misure di potenziamento, ma piuttosto ulteriori riduzioni di risorse da parte della Regione Lombardia. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi per garantire adeguati livelli di assistenza sanitaria nella zona.

"Carenze di organico nell’Asst Melegnano Martesana: all’appello mancano 156 infermieri e 60 medici. E nel 2026 non è previsto alcun piano di rilancio, ma al contrario un ulteriore taglio di risorse da parte di Regione Lombardia". È questa l’analisi di Sinistra Italiana rispetto alla situazione del colosso sanitario del Sud-Est Milanese che, attraverso 5 ospedali e un circuito di Case di Comunità, è esteso su 53 Comuni, per un totale di 640mila abitanti. Secondo i numeri ufficializzati dalla sezione Adda-Martesana di Sinistra Italiana, quello degli infermieri si conferma il settore in maggiore sofferenza all’interno del gruppo sanitario: negli ultimi due anni, ossia dalla fine del 2023 alla fine del 2025, l’organico è calato da 1139 a 1108 unità, con una perdita di 31 operatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asst Melegnano Martesana, l’allarme: "Mancano camici bianchi e infermieri"

