Questa mattina, i carabinieri del Norm di Lugo hanno arrestato due persone e posto una agli arresti domiciliari in un’indagine riguardante un calzaturificio coinvolto in una disputa ereditaria. L’operazione si è svolta nel Ravennate e ha portato al sequestro di alcune aree dell’azienda. Nessun dettaglio sulle accuse o sui soggetti coinvolti è stato ancora comunicato ufficialmente.

Tempo di lettura: 3 minuti Questa mattina i carabinieri del Norm di Lugo, nel Ravennate, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Vibonati, nel Salernitano, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip Federica Lipovscek del Tribunale di Ravenna a carico di altrettante persone, due uomini e una donna, ritenute responsabili dell’incendio del calzaturificio ‘Emanuela’ di Bagnacavallo, sempre nel Ravennate, appiccato nella notte tra 7 e 8 dicembre scorso. Si tratta di una 41enne di origine marocchina residente a Fusignano in provincia di Ravenna e ora ai domiciliari in gravidanza; di un 54enne nato a San Marzano sul Sarno in provincia di Salerno e residente a Napoli, in carcere) e di un 42enne nato a Manfredonia, nel Foggiano e residente a Cartoceto, nel Pesarese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Calzaturificio a fuoco per eredità contesa, due in carcere e una ai domiciliari

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