Furti di rame e metalli scattano quattro arresti | due in carcere e due ai domiciliari

Quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un'indagine sui furti di rame e altri metalli. La giudice del tribunale di Lecce ha disposto il carcere per un 28enne di Ugento e un 48enne residente in zona, mentre altre due persone sono finite agli arresti domiciliari. La banda era specializzata nel sottrarre materiali da rivendere sul mercato.

La gip del tribunale di Lecce Giulia Proto ritiene gravi e sussistenti gli indizi sull’associazione a delinquere, ma non quelli sull’episodio dell’incendio estorsivo che era ipotizzato per tre degli indagati CASARANO - Una banda specializzata in furti di rame e altri materiali da rivendere sul mercato: è questa la principale accusa per la quale la giudice del tribunale di Lecce Giulia Proto ha disposto il carcere per Riccardo Attilio Viva, 28enne di Ugento, e per Salvatore Vitali, 48enne domiciliato a Casarano, e gli arresti domiciliari per il figlio di quest’ultimo, Ivan Umberto, di 19 anni, al quale è stato applicato inoltre il braccialetto elettronico, e per la moglie del primo Maria Rita Borasci, 24enne domiciliata a Taviano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

