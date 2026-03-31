Calvi la professoressa D’Andrea scende in campo a sostegno di Parziale

Una docente di scuola secondaria di primo grado ha espresso il proprio sostegno a un collega coinvolto in un procedimento giudiziario. La docente ha commentato pubblicamente, dichiarando la propria fiducia e solidarietà nei confronti di Parziale, figura al centro delle vicende legali. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione pubblica e dibattito sulla vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti Carmelina Imbriani D’Andrea, già docente di scuola secondaria di primo grado, annuncia così la sua candidatura a consigliere comunale per le prossime amministrative a Calvi: “ Ho sempre ritenuto che la presenza e l’impegno delle donne nella vita amministrativa siano di fondamentale importanza, non solo per garantire una piena rappresentanza democratica, ma anche per favorire quella capacità di mediazione di cui una comunità ha bisogno per crescere in modo coeso e solidale. Non immaginavo, questa volta, di essere coinvolta in una campagna elettorale che si preannuncia tanto impegnativa. Tuttavia, la chiamata al. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calvi, la professoressa D’Andrea scende in campo a sostegno di Parziale Articoli correlati Caso Parziale, il Gruppo Per Calvi replica: “Decadenza confermata dal Tar”Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa in risposta al comunicato dell’ex consigliere decaduto Parziale. Calvi: Ciampi e Parziale uniscono le forze per le elezioniLa scena politica a Calvi si sta riscrivendo con l’ingresso di Francesco Ciampi nel campo elettorale guidato da Vincenzo Parziale. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Calvi Risorta – Successo di pubblico e di critica per la presentazione del libro di Andrea Izzo sulla Diocesi di Calvi e Teano, 1840 – 2024; PRESSO L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI CAULONIA MARINA, AVVIATO UN CICLO DI WEBINAR FORMATIVI IN AGRICOLTURA, CURATI DAL CENTRO DIVULGAZIONE AGRICOLA N. 18 DELL’ARSAC.