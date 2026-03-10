A Calvi, Francesco Ciampi si unisce all’area politica di Vincenzo Parziale in vista delle prossime elezioni. I due hanno annunciato la loro collaborazione, rafforzando così la presenza nel panorama locale. La notizia arriva mentre le candidature si definiscono e le forze si consolidano per le sfide elettorali imminenti. La loro alleanza segna un passo importante nel contesto politico della città.

La scena politica a Calvi si sta riscrivendo con l’ingresso di Francesco Ciampi nel campo elettorale guidato da Vincenzo Parziale. Questa alleanza, ufficializzata oggi, punta alle amministrative di maggio con un progetto basato sull’ascolto diretto dei residenti. L’obiettivo è costruire una giunta che operi senza condizionamenti esterni e focalizzata sul bene comune. Ciampi, già candidato alla carica di consigliere nella tornata precedente, ha deciso di rimettersi in gioco sostenendo la candidatura di Parziale. La scelta nasce dalla volontà di offrire nuove opportunità al paese attraverso un percorso fatto di dialogo quotidiano. Il messaggio chiave è quello di un gruppo nuovo, da strategie precostituite e dedito alla trasparenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calvi: Ciampi e Parziale uniscono le forze per le elezioni

