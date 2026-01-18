Il Gruppo Per Calvi ha replicato alla recente comunicazione dell’ex consigliere Parziale, confermando la decadenza approvata dal Tar. Di seguito, si riporta la nota ufficiale, che chiarisce la posizione del gruppo in merito alla vicenda. L’articolo fornisce un quadro esaustivo della situazione, analizzando gli aspetti legali e istituzionali coinvolti. La lettura richiede circa quattro minuti e offre un’interpretazione obiettiva della questione.

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa in risposta al comunicato dell’ex consigliere decaduto Parziale. “ Dopo aver già ampiamente chiarito, documenti alla mano, la questione relativa all’autorizzazione alle anticipazioni di tesoreria, rispondendo puntualmente alle falsità e alle incoerenze di una parte dell’opposizione, siamo ora costretti, per dovere di verità, a replicare a quanto pubblicamente affermato dall’ex consigliere decaduto Parziale. Il suo intervento si presenta come una patetica paternale, autoassolutoria, intrisa di vittimismo e autocommiserazione, caratterizzata da un’inaccettabile doppia morale: Parziale può attaccare chiunque, ma guai a replicargli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Caso Parziale, il Gruppo Per Calvi replica: "Decadenza confermata dal Tar"

