Cesena qui Castrovilli | Ora sto bene fisicamente in passato ho avuto problemi ma l' importante è ripartire

Gaetano Castrovilli si presenta ufficialmente al Cesena e rassicura i tifosi:

Le prime parole di Gaetano Castrovilli da giocatore del Cesena, il centrocampista arriva dal Bari ma con un passato importante nella Fiorentina, è campione d'Europa con l'Italia di Mancini nel 2021.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesena calcio, Fusco: Arrivati quattro giocatori, meglio tardi che maiQuesto il bilancio a mercato chiuso per il Cesena che ha salutato Adamo, Diao, Celia e Blesa, mentre trova nuove forze in Cerri, Corazza e Castrovilli. Manca solo l’ufficialità di Giacomo Vrioni, ... corrierecesenate.it

Castrovilli: Cesena, fisicamente sto molto bene e sono pronto per dare una mano VIDEOFisicamente sto molto bene, ognuno di noi deve sapersi mettere in discussione e l’importante è ripartire. Sono concentrato sul Cesena e voglio dare ... corriereromagna.it

Osannato per il ritorno a casa la scorsa estate, ha già cambiato aria Castrovilli: ufficiale al Cesena, dove ritrova Castagnetti - facebook.com facebook

Aggiornamenti #Calciomercato #SerieB /1 #Bari Traorè dal #Southampton, Castrovilli la #Cesena, Antonucci alla #Salernitana Attaccanti #Avellino, Pandolfi dal #Catanzaro #Cesena, colpo Cerri dal #Como, Diao dell' #Atalanta al #mirandes, #spagna Il difens x.com