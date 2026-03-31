Il calciomercato del Napoli mette in discussione il futuro di Lorenzo Lucca, ancora in prestito dal club partenopeo. Secondo alcune fonti, il Nottingham Forest potrebbe non esercitare l’opzione di riscatto al termine della stagione, lasciando così aperta la possibilità di un ritorno in Italia. La situazione resta da definire e non ci sono yet annunci ufficiali in merito.

Per l'attaccante ex Udinese, che potrebbe non essere riscattato dal Nottingham Forest, ci sarebbe già un club interessato in Serie A in vista della prossima stagione Il futuro di Lorenzo Lucca resta al momento incerto. Il Nottingham Forest potrebbe non riscattarlo dal Napoli al termine del prestito e così per lui si aprirebbero le porte per un ritorno in Italia. In particolare, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è un club che potrebbe essere interessato all'ex Udinese e che ha già provato in passato ad acquistarlo: il Bologna. “È già successo due volte. Potrebbe accadere ancora? Potrebbe. Ma oggi, e sottolineiamo l’attualità, è ancora e solo un’ipotesi comunque ferma sul tavolo di Casteldebole. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Calciomercato Napoli, Lucca ha già un potenziale acquirente in Italia per l'estate?

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