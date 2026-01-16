Calciomercato Napoli destinazione shock per Lucca | la notizia ha spiazzato tutti

Il calciomercato del Napoli riserva novità importanti con la possibile cessione di Lorenzo Lucca. La notizia ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, generando numerosi commenti e speculazioni. La situazione rimane in evoluzione, e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali per comprendere meglio le future mosse del club in questa finestra di mercato.

Il probabile addio di Lorenzo Lucca al Napoli continua ad essere uno dei temi caldi del calciomercato invernale. L'attaccante ex Udinese è ormai finito ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, ed ora è al centro di diverse voci di mercato che lo vedono sempre più lontano dal capoluogo campano. Diversi club europei ed italiani hanno mostrato interesse: l'ultimo, in ordine cronologico, è stato il Pisa. Napoli, il Pisa pensa al ritorno Lucca: la situazione. Nel corso di Calciomercato – L'Originale in onda su Sky Sport, in collegamento nel pre-partita di Pisa-Atalanta, per Lorenzo Lucca è emersa una pista che porta proprio al club toscano.

