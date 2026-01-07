Nel calciomercato del Bologna, l’attenzione si concentra su Angori del Pisa, considerato un profilo interessante per la squadra. Tuttavia, non è l’unica pretendente in Serie A: un’altra società mostra interesse per lo stesso giocatore. La trattativa si presenta come un possibile duello tra club di alta classifica, evidenziando l’importanza di questo giovane talento nel panorama attuale. Il mercato continua a riservare sorprese e sviluppi da seguire attentamente.

: duello in vista per l’esterno? Si accende il mercato intorno a uno dei giovani più interessanti della Serie A. Secondo quanto riportato dall’esperto Alfredo Pedullà, si profila una serrata lotta a due per assicurarsi le prestazioni di Samuele Angori. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, fari puntati su Angori del Pisa! Ma c’è un’altra pretendente in Serie A

Leggi anche: Calciomercato Inter, fari puntati su Giovane: l’attaccante del Verona incanta mezza Serie A

Leggi anche: Calciomercato Inter, fari puntati su Saibari del PSV: il talento marocchino nel mirino dei nerazzurri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Attenta Juve, anche il Chelsea su Tonali: fari puntati per l'estate; Napoli, Manna fa chiarezza: Scudetto, mercato e futuro azzurro; Joao Cancelo fuori rosa all’Al-Hilal: ritorno in Europa?; Inter, ritorno Cancelo possibile: Marotta studia il colpo di gennaio.

Calciomercato Bologna, acquisti e cessioni di gennaio: Fabbian resta - Il calciomercato del Bologna è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. fantamaster.it

L’Inter e il dopo Dumfries: fari puntati sull’avversario in Supercoppa | CM.IT - Un guaio non di poco conto per Chivu, che sarà costretto a rinunciare al nazionale olandese per almeno due mesi. calciomercato.it

Calcio di Cantiere, il format sugli stadi di Calciomercato: Dall’Ara e Franchi, Bologna e Fiorentina puntano Euro 2032 - Nuova puntata di Calcio di Cantiere, format di Calciomercato sugli stadi in Italia: focus sulla situazione di Dall’Ara e Franchi per Bologna e Fiorentina, con la vista diretta sugli Europei 2032. calciomercato.com

#Calciomercato #Bologna, per l’arrivo di #Freytes serve fare spazio in difesa: ecco chi potrebbe partire - facebook.com facebook

#Bologna, obiettivo #Freytes del #Fluminense per la difesa. Le news di #Calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com