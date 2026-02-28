Il Milan sta preparando il mercato estivo e ha in programma di acquistare almeno un nuovo attaccante. Santiago Giménez lascerà il club e ancora non è deciso il futuro di altre due punte della rosa. La società sta valutando le opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La campagna di mercato è in pieno svolgimento.

Lo Scudetto sembra ormai essere andato: 10 punti da recuperare sull'Inter sono veramente tanti. Ma il Milan non si darà per vinto e, fino all'ultimo, cercherà di infastidire la cavalcata dei nerazzurri con l'obiettivo - dichiarato - di tornare a giocare in Champions League per poi potersi rinforzare in maniera adeguata nella prossima sessione estiva di calciomercato. Si prospetta un bel lavoro per i dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare. I recenti risultati hanno dimostrato come la rosa di Massimiliano Allegri necessiti di un upgrade in termini numerici e qualitativi. Per dare vita ad una scoppiettante finestra di calciomercato estiva, il Milan necessiterà di spendere cifre importanti su giocatori forti e validi.

© Pianetamilan.it - Nuovo attaccante Milan, fari puntati sul bomber di razza per il calciomercato estivo

