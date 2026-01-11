Juventus | vertice di calciomercato alla Continassa

Il 10 gennaio 2026, alla Continassa, la Juventus ha tenuto un incontro di calciomercato con la partecipazione di figure chiave come il tecnico Luciano Spalletti e il direttore sportivo Marco Ottolini. L'iniziativa ha visto coinvolti anche altri membri della dirigenza e del settore tecnico, nel quadro di un’attività strategica volta a pianificare le future operazioni di mercato della società.

La Juve vuole tenersi stretto Spalletti - Juventus, Spalletti oggi e domani: idea nuovo ciclo e mercato invernale Continassa punta su Lucio per riportare la Juve al vertice e accelera sul futuro di Chiesa La strada ... tuttojuve.com

Tuttosport - Milan e Juventus lavorano all'operazione Loftus-Cheek per Gatti: formula e cifre dello scambio, cosa c'è di vero - Vertice alla Continassa, Juventus e Milan valutano un doppio prestito: esigenze tecniche, contratti e Mondiali sullo sfondo della possibile operazione di mercato tra bianconeri e rossoneri. msn.com

Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

Juventus, l'invito di Spalletti alla dirigenza: ora aspetta il vertice di mercato - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.