Juventus | vertice di calciomercato alla Continassa
Il 10 gennaio 2026, alla Continassa, la Juventus ha tenuto un incontro di calciomercato con la partecipazione di figure chiave come il tecnico Luciano Spalletti e il direttore sportivo Marco Ottolini. L'iniziativa ha visto coinvolti anche altri membri della dirigenza e del settore tecnico, nel quadro di un’attività strategica volta a pianificare le future operazioni di mercato della società.
Nella giornata di venerdì 10 gennaio 2026, la Juventus ha ospitato un importante vertice di calciomercato alla Continassa, con la partecipazione del tecnico Luciano Spalletti, del direttore sportivo Marco Ottolini, del consulente tecnico Damien Comolli e altri membri della dirigenza. L’incontro, descritto come costruttivo e orientato al pragmatismo, ha visto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi
