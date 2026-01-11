Juventus | vertice di calciomercato alla Continassa

Da ilprimatonazionale.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 gennaio 2026, alla Continassa, la Juventus ha tenuto un incontro di calciomercato con la partecipazione di figure chiave come il tecnico Luciano Spalletti e il direttore sportivo Marco Ottolini. L'iniziativa ha visto coinvolti anche altri membri della dirigenza e del settore tecnico, nel quadro di un’attività strategica volta a pianificare le future operazioni di mercato della società.

Nella giornata di venerdì 10 gennaio 2026, la Juventus ha ospitato un importante vertice di calciomercato alla Continassa, con la partecipazione del tecnico Luciano Spalletti, del direttore sportivo Marco Ottolini, del consulente tecnico Damien Comolli e altri membri della dirigenza. L’incontro, descritto come costruttivo e orientato al pragmatismo, ha visto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus vertice di calciomercato alla continassa

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: vertice di calciomercato alla Continassa

Leggi anche: Calciomercato Juve, venerdì vertice alla Continassa Spalletti-Comolli: il tecnico ha avanzato due richieste per questa sessione. I dettagli

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Pellegrino impressiona tutti: alla Continassa cresce l’idea di puntare sull’attaccante

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

juventus vertice calciomercato continassaLoftus-Cheek non scalda, la Juve provoca il Milan: ‘Dateci Jashari per Gatti’ | CM.IT - Gatti sempre nel mirino del Milan dell’estimatore Allegri: le intenzioni e le richieste della Juventus per il difensore ... calciomercato.it

juventus vertice calciomercato continassaLa Juve vuole tenersi stretto Spalletti - Juventus, Spalletti oggi e domani: idea nuovo ciclo e mercato invernale Continassa punta su Lucio per riportare la Juve al vertice e accelera sul futuro di Chiesa La strada ... tuttojuve.com

juventus vertice calciomercato continassaTuttosport - Milan e Juventus lavorano all'operazione Loftus-Cheek per Gatti: formula e cifre dello scambio, cosa c'è di vero - Vertice alla Continassa, Juventus e Milan valutano un doppio prestito: esigenze tecniche, contratti e Mondiali sullo sfondo della possibile operazione di mercato tra bianconeri e rossoneri. msn.com

Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

Video Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.