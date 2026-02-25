La Juventus ha messo nel mirino Mile Svilar per la propria porta in vista della prossima stagione. Il portiere della Roma è uno dei migliori del campionato e i giallorossi potrebbero salutarlo al termine del campionato. La Juventus piomba su Svilar (Ansa Foto) – calciomercato.it I capitolini chiedono circa 45 milioni di euro per il cartellino del proprio portiere, una somma che la Juventus vorrebbe abbassare attraverso uno scambio. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’intenzione della Juventus sarebbe quella di inserire nella trattativa il cartellino di Teun Koopmeiners, centrocampista che piace molto a Gian Piero Gasperini avendolo avuto a disposizione durante la sua avventura sulla panchina dell’Atalanta. Koopmeiners in uno scambio con Svilar (Ansa Foto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuova idea Juventus per la porta: sogno Svilar con lo scambio | CM

