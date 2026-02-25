Nuova idea Juventus per la porta | sogno Svilar con lo scambio | CM

Da calciomercato.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha messo nel mirino Mile Svilar per la propria porta in vista della prossima stagione. Il portiere della Roma è uno dei migliori del campionato e i giallorossi potrebbero salutarlo al termine del campionato. La Juventus piomba su Svilar (Ansa Foto) – calciomercato.it I capitolini chiedono circa 45 milioni di euro per il cartellino del proprio portiere, una somma che la Juventus vorrebbe abbassare attraverso uno scambio. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’intenzione della Juventus sarebbe quella di inserire nella trattativa il cartellino di Teun Koopmeiners, centrocampista che piace molto a Gian Piero Gasperini avendolo avuto a disposizione durante la sua avventura sulla panchina dell’Atalanta. Koopmeiners in uno scambio con Svilar (Ansa Foto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

nuova idea juventus per la porta sogno svilar con lo scambio cm
© Calciomercato.it - Nuova idea Juventus per la porta: sogno Svilar con lo scambio | CM

Leggi anche:
Douglas Luiz porta il sostituto di Cambiaso: pronto lo scambio con la Juve | CM
Juventus, lo scambio a gennaio con Locatelli non s’ha da fare | CM.IT

Temi più discussi: La Juve in campo con la nuova maglia, l'idea di Giampaolo Sgura, il fotografo pugliese dei vip; Juve, Comolli spara a salve: da Openda a Zhegrova, ogni colpo un flop; Ecco perché la nuova maglia della Juve ha le strisce orizzontali; Simeone-Emery, grazie: 60 milioni per la Juve! E occhi in Champions dal Golden Boy a Mr. clean sheet.

Calciomercato Juventus, Di Marzio: Motore brasiliano per la nuova squadraDal Wolverhampton alla Continassa: i bianconeri seguono André Trindade. Ecco perché potrebbe essere il nuovo motore del centrocampo bianconero. Nel. tuttomercatoweb.com

nuova idea juventus perLucumì nel mirino della Juventus, nuova idea per la difesa di Spalletti | CMLa Juventus piomba su Jhon Lucumì, difensore del Bologna che appare pronto a salutare la formazione rossoblu alla fine del campionato in corso. Con il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e la ... calciomercato.it