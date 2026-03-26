calciomercato inter focus su gerard martin del barcellona

Dal fronte del calciomercato si apprendono indiscrezioni provenienti dalla Spagna riguardo al Barcellona. La società catalana avrebbe manifestato interesse per il difensore dell’Inter e avrebbe intenzione di proporre, come parte di un eventuale scambio, un giovane calciatore in forza alla formazione blaugrana. La trattativa non ha ancora raggiunto una fase ufficiale.

Notizie (note) di calciomercato che rimbalzano dalla Spagna: il Barcellona punta Alessandro Bastoni e (novità) sarebbe pronta ad offrire contropartite parziali all’Inter, come Gerard Martin. Un nome che alla Beneamata potrebbe interessare. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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