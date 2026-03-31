Calciomercato Bologna | si delinea sempre di più il futuro di Lucumì Decisione presa da parte del difensore in vista dell’estate ultimissime

In vista della prossima sessione di calciomercato, si fanno sempre più insistenti le voci sul futuro di Jhon Lucumì, difensore attualmente in forza al Bologna. Il giocatore ha già preso una decisione riguardo alla sua permanenza o partenza, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali. Le trattative sul mercato dei difensori stanno entrando nel vivo con le prime indiscrezioni sulle possibili mosse di alcuni club.

Rudiger Juventus, il tedesco può sostituire Bremer in caso di partenza eccellente! La strategia del club bianconero, ecco cosa filtra dalla Continassa Mercato Inter: indiscrezioni importanti sul futuro di Dimarco e Bastoni. La posizione del club nerazzurro per i due big, ecco cosa accadrà in estate Roma, infortunio Dovbyk: le date per il rientro in campo e l’obiettivo Champions League con Gasperini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna: si delinea sempre di più il futuro di Lucumì. Decisione presa da parte del difensore in vista dell’estate, ultimissime Articoli correlati Leggi anche: Locatelli rinnova con la Juventus: decisione presa da parte del club bianconero. Quale sarà il futuro del capitano, ultimissime novità Bastoni lascia l’Inter in estate? I nerazzurri verso questa decisione: cosa sta succedendo per il futuro del difensore. Ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bastoni potrebbe lasciare l’Inter durante la prossima estate. MERCATO CHE SI MUOVE || LUCUMÌ SI FERMA || BOLOGNA OCCHIO ALLA CLASSIFICA