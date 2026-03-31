Calcio Italia Under 19 pareggia con la Turchia e vola all’Europeo

L’Italia Under 19 ha concluso la partita contro la Turchia con un punteggio di 1-1, assicurandosi la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria. La gara si è svolta il 31 marzo e ha visto entrambe le squadre segnare un gol ciascuna, permettendo alla selezione italiana di ottenere il risultato necessario per avanzare alla competizione continentale.

Roma, 31 mar. (askanews) – L’Italia Under 19 pareggia 1-1 con la Turchia e conquista la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria. A Catanzaro, agli Azzurrini guidati da m basta un punto per chiudere al primo posto il girone, davanti agli stessi turchi grazie alla migliore differenza reti. La competizione si disputerà in Galles dal 28 giugno all’11 luglio. Un traguardo importante per la selezione italiana, che si riscatta dopo la mancata qualificazione dello scorso anno e conferma il proprio percorso di crescita, dopo il titolo conquistato nel 2023 e la semifinale raggiunta nel 2024. A sbloccare il match è Samuele Inacio, classe 2008 del Borussia Dortmund, al debutto con l’Under 19: l’attaccante firma un gol di grande qualità nel primo tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Italia U19, basta un gol di Inacio: pari con la Turchia e qualificazione all'Europeo centrataAspettando Zenica, il lungo pomeriggio azzurro inizia da Catanzaro con un sorriso. Europei di Pallanuoto Maschile, Italia super all’esordio: vince con la Turchia 19-8Coach Campagna: “Partita sempre in controllo, ci ha fornito spunti su cui lavorare ancora. ADDIO ITALIA La CLAMOROSA OFFERTA che sta cambiando i piani di JURIC! 🇮🇹🔜🌍 FM26 Una raccolta di contenuti su Italia Under Temi più discussi: L'U19 ne fa 3 alla Slovacchia. Martedì spareggio con la Turchia. Ok anche U17 e U18; Doppio successo per Italia U18 e U19 per le qualificazioni agli Europei; Catanzaro e Cosenza unite nel nome della Nazionale Under 19: Si vince tutti insieme. Sabato al ‘Marulla’ c’è Italia-Slovacchia; L'Italia under 19 al Ceravolo di Catanzaro per volare all'Europeo. Dove vedere Turchia-Italia Under 19 in tv e streaming: canale, orario, formazioni del match valevole per le qualificazioni agli EuropeiContinua il cammino della Nazionale Under 19 guidata da Alberto Bollini che, nella terza giornata delle qualificazioni, affronterà i pari età della Turchia: dove vedere il match in tv e streaming. Pub ... goal.com Italia Under 19 alla fase finale dell'Europeo: con la Turchia è 1-1, Catanzaro festeggia con gli AzzurriniDopo un anno di assenza, i ragazzi di Bollini volano alla fase finale: appuntamento in Galles dal 28 giugno all'11 luglio ... corrieredellosport.it Under 21, Svezia-l'Italia 0-4: gli Azzurrini blindano il secondo posto nelle qualificazioni per l'Europeo 2027 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2026/03/under-21-missione-svezia-italia-baldini-europeo-2027-014dd3b1-a867-471 - facebook.com facebook #Italia Under 19, con la #Turchia basta il pareggio: i ragazzi di #Bollini qualificati per gli Europei x.com