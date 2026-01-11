Europei di Pallanuoto Maschile Italia super all’esordio | vince con la Turchia 19-8

L’Italia debutta agli Europei di Pallanuoto Maschile con una vittoria netta sulla Turchia, conclusa 19-8. La partita si è svolta a Belgrado, segnando un buon inizio per il Settebello nella competizione continentale. Questo risultato rappresenta un passo importante per la squadra italiana, che ora punta a confermare le proprie ambizioni nel torneo.

Belgrado, 11 gennaio 2026 – Il Settebello conquista una super vittoria all’esordio agli Europei di Pallanuoto Maschile, in svolgimento a Belgrado. L’Italia di Coach Campagna ha vinto con la Turchia per 19-8 di misura. Tra gli Azzurri che sono andati a segno c’è stato Condemi, che ha realizzato il poker personale. La prossima gara il 13 gennaio alle 18 con la Slovacchia. Le interviste e il tabellino – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Il commento del Ct Alessandro Campagna. “È stata la classica prima partita del torneo. Abbiamo giocato a tratti bene e a tratti meno bene. Soprattutto davanti abbiamo buttato via alcuni palloni e subìto reti dalla distanza che potevano essere evitatI. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

