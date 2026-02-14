Il Montombraro ha annunciato Marco Bernabei come nuovo allenatore dopo aver concluso l’accordo con il presidente Maurizio Predieri, che ha deciso di affidare la squadra al tecnico dopo l’addio di Stefano Antonelli. Oggi, in campo, scenderanno due formazioni di Promozione, tra cui la Cdr, che si preparano per i derby della giornata.

Fumata bianca per la panchina al Montombraro. Il presidente Maurizio Predieri ieri ha definito con Marco Bernabei, nuovo tecnico dopo l’addio da Stefano Antonelli. Per tanti anni alle giovanili del Modena (ha lanciato negli Allievi bomber Abiuso), è reduce dall’esonero dello scorso dicembre in Prima ’C’ al Valsa Savignano e fra le altre ha guidato Flos Frugi, Fortitudo e Maranese, portata dalla Terza alla Seconda. Ufficiale anche Roberto Moscariello: nuovo ds. Oggi. Sabato intenso con ben 9 anticipi (15) per le formazioni modenesi. In Eccellenza la Cdr Mutina, dopo2 ko nelle ultime 3 gare, riceve il Corticella terz’ultimo: orange senza Canosa oltre ai soliti Boilini, Matteo Caselli e Vacondio, nei bolognesi squalificato Sene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Dilettanti. Il Montombraro ha scelto mister Bernabei. Oggi in campo la Cdr, due derby in Promozione

Questa sera si gioca la partita tra Montombraro e Antonelli, ma il clima è diverso dal solito.

Nel calcio dilettantistico, l’atmosfera si scalda con la Coppa di Seconda, ospitata al San Paolo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: On line le foto 2025-2026 della A.S.D. Montombraro 1929; Dilettanti – Promozione – Il Montombraro ha scelto mister Bernabei; PROMOZIONE: IL MONTOMBRARO E MISTER STEFANO ANTONELLI SI SONO DETTI ADDIO; Dilettanti – Promozione – Il Montombraro cambia: via mister Antonelli.

Calcio Dilettanti, Promozione. Montombraro-Antonelli, è addio. Stasera si gioca: il programmaCambia un’altra panchina fra i dilettanti. In Promozione ’B’ ieri il Montombraro e il tecnico Stefano Antonelli (foto) si ... msn.com

Calcio Dilettanti. La Coppa di Seconda al San Paolo. Montombraro, preso CussiniVa nella bacheca del San Paolo la Coppa di Seconda col 2-0 in finale a Fiorano sulla Villadoro, ma entrambe erano già ammesse alla fase regionale. Al 34’ la rimessa laterale di Rovatti scavalca Trenga ... ilrestodelcarlino.it

Dopo la rinascita sportiva nel 2024, il Seregno calcio lotta al vertice nel campionato Dilettanti di Promozione Lombardia: ripercorriamo le tappe degli ultimi anni dei colori azzurri, caratterizzati da traguardi storici e brusche cadute…. facebook