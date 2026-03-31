Calcio De Zerbi al Tottenham | accordo quinquennale

Il Tottenham Hotspur ha annunciato l’assunzione di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore. L’accordo tra le parti prevede una durata di cinque anni. La notizia è stata resa nota il 31 marzo e si riferisce alla conclusione delle trattative tra il club e l’allenatore. De Zerbi sostituisce il precedente tecnico e assumerà la guida della squadra nelle prossime competizioni.

Roma, 31 mar. (askanews) – Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham Hotspur. Dopo settimane di trattative, il tecnico italiano ha accettato l’incarico immediato con un contratto quinquennale, con l’obiettivo di salvare il club londinese dalla retrocessione e avviare un nuovo ciclo dalla prossima stagione. L’intesa prevede un ingaggio molto elevato, intorno ai 12 milioni di sterline annui (circa 14 milioni di euro), che lo colloca tra gli allenatori più pagati della Premier League. De Zerbi arriva in una situazione delicata: il Tottenham è a ridosso della zona retrocessione con poche giornate ancora da giocare e non vince da mesi. Il tecnico avrà quindi una doppia missione: centrare la salvezza nell’immediato e poi ricostruire la squadra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Roberto De Zerbi agrees five-year deal at Spurs

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