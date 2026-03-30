Calcio Tottenham | via Tudor pressing su De Zerbi

Il Tottenham ha annunciato ufficialmente l'interruzione del rapporto con l’allenatore Igor Tudor dopo sette partite alla guida della squadra. La società londinese sta cercando un nuovo tecnico, diventando così la terza scelta stagionale, nel tentativo di migliorare la posizione in classifica e evitare la retrocessione. La decisione segue una serie di risultati insoddisfacenti durante questa stagione.

Roma, 30 mar. (askanews) – Il Tottenham volta pagina: ufficiale l’addio a Igor Tudor dopo appena sette partite e club londinese già alla ricerca del terzo allenatore stagionale per evitare la retrocessione. Gli Spurs sono infatti quartultimi in classifica, con un solo punto nelle ultime cinque gare e appena una lunghezza di vantaggio sulla zona calda. Il primo obiettivo resta Roberto De Zerbi, individuato da tempo come guida per il futuro. Dopo la fine dell’esperienza al Marsiglia a febbraio, il tecnico italiano avrebbe preferito ripartire dalla prossima estate, ma il Tottenham sta cercando di convincerlo ad accettare subito l’incarico. Sul tavolo ci sarebbe un contratto quinquennale da circa 12 milioni di sterline a stagione, cifra che lo renderebbe il secondo allenatore più pagato in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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