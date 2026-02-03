Resilienza urbana e nuova pianificazione del territorio l' accordo tra Comune di Osimo e Univpm

Il Comune di Osimo e l’Università politecnica delle Marche hanno firmato un accordo per migliorare la resilienza urbana e rivedere la pianificazione del territorio. La firma è avvenuta ieri nella Sala Vivarini del Municipio, con l’obiettivo di affrontare le sfide del futuro e mettere in campo nuove strategie per lo sviluppo della città.

OSIMO – Il Comune di Osimo e l’Università politecnica delle Marche hanno presentato nella Sala Vivarini del Municipio di Osimo l’accordo per la resilienza urbana e la nuova pianificazione del territorio. Si tratta di un accordo di collaborazione scientifica quadriennale finalizzato allo sviluppo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Osimo Univpm

Il Comune di Osimo e l’Università Politecnica delle Marche hanno firmato un accordo volto a rafforzare la resilienza territoriale e a ridurre il rischio di disastri.

Osimo si trasforma in un laboratorio di resilienza urbana, unendo scienza, territorio e comunità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Osimo Univpm

Argomenti discussi: Osimo e UnivPM insieme per la resilienza urbana e la nuova pianificazione del territorio; Ciclone Harry, Catania alla prova della resilienza: l'Urban Center come motore di rigenerazione urbana; Iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare di Crotone; Nuovo Decreto PNRR: tempi più rapidi, fondi e incentivi per opere ed energia.

Osimo, Comune e Politecnica insieme per una nuova pianificazione del territorioL’accordo si inserisce nel percorso di rinnovamento della pianificazione comunale e nelle strategie regionali e nazionali di protezione civile ... centropagina.it

Dal Pnrr ai territori: il co-housing come nuova frontiera del welfare localeGrazie alle risorse del Piano di ripresa e resilienza, Comuni e territori sperimentano nuovi modelli abitativi per anziani, giovani e persone fragili ... quotidiano.net

Pianificazione del territorio e resilienza urbana, siglato l’accordo tra Comune e Univpm | Cronache Ancona x.com

Entro il 2030 si punta a rafforzare la resilienza urbana e territoriale, avviare Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, aumentare le superfici verdi - facebook.com facebook