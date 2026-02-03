Resilienza urbana e nuova pianificazione del territorio l' accordo tra Comune di Osimo e Univpm
Il Comune di Osimo e l’Università politecnica delle Marche hanno firmato un accordo per migliorare la resilienza urbana e rivedere la pianificazione del territorio. La firma è avvenuta ieri nella Sala Vivarini del Municipio, con l’obiettivo di affrontare le sfide del futuro e mettere in campo nuove strategie per lo sviluppo della città.
OSIMO – Il Comune di Osimo e l’Università politecnica delle Marche hanno presentato nella Sala Vivarini del Municipio di Osimo l’accordo per la resilienza urbana e la nuova pianificazione del territorio. Si tratta di un accordo di collaborazione scientifica quadriennale finalizzato allo sviluppo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Comune di Osimo e Univpm, l'accordo per la resilienza e la riduzione del rischio disastri
Il Comune di Osimo e l’Università Politecnica delle Marche hanno firmato un accordo volto a rafforzare la resilienza territoriale e a ridurre il rischio di disastri.
Resilienza urbana, Osimo diventa laboratorio
Osimo si trasforma in un laboratorio di resilienza urbana, unendo scienza, territorio e comunità.
