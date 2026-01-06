Oggi cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno", l’evento che ha visto l’ Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua cullare migliaia di visitatori e contribuire in modo decisivo al successo turistico dell’ Umbria, terza regione più visitata in Italia durante le festività. Castiglione del Lago si conferma così tra le città più virtuose per i grandi eventi, chiudendo in bellezza con la festa dell’ Epifania e l’atteso arrivo della Befana che, dalle ore 15, animerà i vicoli del borgo prima di raggiungere il "Percorso dell’Albero" per distribuire 500 calze ricche di dolciumi grazie all’iniziativa "Befanavis" curata dall’Avis locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

