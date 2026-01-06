Cala il sipario su un’edizione da record per Luci sul Trasimeno
Oggi cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno", l’evento che ha visto l’ Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua cullare migliaia di visitatori e contribuire in modo decisivo al successo turistico dell’ Umbria, terza regione più visitata in Italia durante le festività. Castiglione del Lago si conferma così tra le città più virtuose per i grandi eventi, chiudendo in bellezza con la festa dell’ Epifania e l’atteso arrivo della Befana che, dalle ore 15, animerà i vicoli del borgo prima di raggiungere il "Percorso dell’Albero" per distribuire 500 calze ricche di dolciumi grazie all’iniziativa "Befanavis" curata dall’Avis locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
