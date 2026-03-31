Cade un albero su alcune auto parcheggiate ferita una donna

Nel pomeriggio di oggi, un albero si è abbattuto su diverse vetture parcheggiate in via Liguria, nel comune di Empoli. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle 15:05 per rimuovere il tronco e soccorrere una donna rimasta ferita durante l’incidente. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 15:05 nel comune di Empoli in via Liguria a seguito alla caduta di un pioppo su alcune auto. Una donna, che si trovata nei pressi, è stata colpita dai rami della pianta. La donna è stata stabilizzata dal personale sanitario e, successivamente, trasportata in ospedale. Sul posto inviata anche un'autogru per la rimozione dell'albero. Nella caduta sono rimaste coinvolte tre auto. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A Firenze il più antico caffè d’Italia aveva chiuso. Oggi riapre completamente rinnovato: le foto Bistecca sì, ma solo di carne. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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