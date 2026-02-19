Spoleto albero cade su tre auto parcheggiate

A Spoleto, un albero si è abbattuto su tre vetture parcheggiate, causando danni evidenti. La causa sembra essere il forte vento che ha interessato la zona nel pomeriggio di oggi. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma alcune auto sono state seriamente danneggiate. Testimoni riferiscono di aver visto l’albero crollare improvvisamente, schiacciando le vetture che si trovavano lungo la strada principale. Le autorità stanno valutando le operazioni di rimozione e le eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Spoleto (Perugia), 19 febbraio 2026 – Un grande albero è caduto in una strada a Spoleto danneggiando tre auto parcheggiate. Nessuna persona è rimasta coinvolta, riferiscono i vigili del fuoco di Spoleto in via del Risorgimento. L'Umbria è stata interessata per l'intera giornata da pioggia e forte vento, probabilmente queste condizioni atmosferiche hanno causato la caduta dell’albero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spoleto, albero cade su tre auto parcheggiate Maltempo a Roma: albero cade all'Eur e distrugge tre autoQuesta mattina, un grande albero è caduto all’Eur, danneggiando tre auto. Albero cade su due autoUn albero di abete si è schiantato ieri pomeriggio su due auto parcheggiate lungo il viale Aldo Moro a Scandicci. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spoleto, tragedia alla stazione: muore travolto dal treno; Spoleto, sorpreso dai Carabinieri con 90 grammi di hashish a casa: arrestato 22enne; Spoleto: sorpreso dai Carabinieri con 90 grammi di hashish a casa, 22enne arrestato. Spoleto, albero cade e colpisce tre auto. Abbattuto anche palo dell’illuminazionedi Chia.Fa. Cade un albero e colpisce tre auto, una delle quali viene danneggiata più pesantemente delle altre. Non è fortunatamente rimasto ferito nessuno a Spoleto giovedì mattina quando ha ceduto u ... umbria24.it Grande albero caduto su tre auto parcheggiate a SpoletoUn grande albero è caduto in una strada a Spoleto danneggiando tre auto parcheggiate. Nessuna persona è rimasta coinvolta, riferiscono i vigili del fuoco di Spoleto in via del Risorgimento. (ANSA) ... ansa.it I Vigili del Fuoco di Spoleto sono intervenuti in via del Risorgimento per un grande albero caduto danneggiando fortemente tre veicoli parcheggiati. Nessuna persona coinvolta. facebook Cade albero, danneggiati auto in sosta e lampione | Foto ow.ly/otKV106uLR5 #tuttoggi #Cronaca #Gallery #Spoleto #albero #Autoinsosta #evidenza #scoop #spoleto x.com