Qual è il borgo più antico d'Italia | ha 3000 anni ed è citato anche nell'Eneide di Virgilio

Tra storia e leggenda, Casperia si presenta come uno dei borghi più antichi d’Italia. Con oltre 3000 anni alle spalle, secondo alcune fonti, il piccolo centro del Lazio viene citato anche nell’Eneide di Virgilio. Le sue strade strette, le chiese antiche e i panorami che si affacciano sulla campagna fanno da cornice a un luogo che sembra fermo nel tempo.

